LIVE America’s Cup preliminari Barcellona 2024 in DIRETTA | Luna Rossa si ritira con New Zeland poi domina contro i francesi

(Di giovedì 22 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:25 23’16” il crono degli italiani, che dopo la doccia fredda dell’esordio trovano il pronto riscatto e soprattutto risposte incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti. Si conferma invece fanalino di coda Orient Express, alla seconda netta sconfitta su due match race.VINCE! 16:21 Oltre un minuto e 10 secondi di ritardo per Orient Express. Arriva dunque il primo punto dell’imbarcazione italiana. 16:20 Vento che continua a calare e si assesta a 10.3 nodi orari, oltre 3 in meno rispetto alle condizioni di inizio giornata. Missione quasi compiuta per, che deve completare soltanto l’ultimo lato di poppa. 16:16 Completato il secondo lato di poppa da parte di, che ora non dovrà far altro che evitare errori e terminare la regata trovando la prima vittoria di questa sessione preliminare.