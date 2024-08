Le nuove Adidas Gazelle Team sono sostanzialmente delle Gazelle ma pensate per gli skater

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Grazie a diverse collaborazioni di prestigio, lehanno portato a casa grandissimi risultati. E ora con l'arrivo, tutto nuovo, le cose sembrano mettersi ancora meglio. L'ultima sneaker nata in casaha un aspetto che riesce a essere essenziale senza rinunciare all'aggressività, perfetto per glie per chi vorrebbe esserlo.‘Cloud White’La maggior parte dei modellisi affidano alla pelle scamosciata per le parti esterne, mentre lealzano l'asticella, scegliendo il cuoio Cloud White per tutta la parte superiore, affidando le tre strisce tipiche del brand al Core Black, sui lati e a metà della calzatura. Qui su trova anche la dicitura “”, in un font dorato e ben leggibile.