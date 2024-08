Il compagno di Sharon ' a casa non hanno preso i pc'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Non vi posso dire cosaprelevato, sono cose riservate. Comunque noni pc di: sapevano già cosa prendere. Sono sereno come sempre e sono a disposizione". Sono le poche e concitate parole che Sergio Ruocco ha rilasciato ai giornalisti a Bottanuco fuori dall'abitazione dei genitori diVerzeni, dove vive dal giorno dopo l'omicidio della compagna. Questa mattina Ruocco è stato portato nelladi Terno d'Isola dove viveva con. Per meno di un quarto d'ora i militari e il 37enne sono rimasti all'interno, ma non si sa cosa abbiano prelevato. Vista la rapidità della visita, probabilmente qualcosa che già sapevano, come del resto ha confermato anche Ruocco, che non è indagato. Intanto proseguono, al comando provinciale di Bergamo, gli interrogatori.