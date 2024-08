I medici sul volo precipitato in Brasile non erano diretti a una conferenza sulla correlazione tra mRNA e insorgenza di turbo tumori

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il 18 agosto 2024 è stato pubblicato un post su Facebook in cui si vedono i necrologi di otto persone. Secondo chi condivide lo screenshot, «questi sono gli otto, morti nell’incidente aereo in», che dovevano partecipare «a unatradi». Il riferimento è alil 9 agosto 2024 nello Stato di San Paolo, in. Delle 62 persone a bordo, non c’è stato alcun sopravvissuto. Il 14 agosto, l’emittente locale TV Globo ha affermato che le autorità che indagano sull’incidente sono entrate in possesso della scatola nera, anche se, sottolinea, la sola analisi dell’audio della cabina di pilotaggio non è in grado di permettere l’individuazione della causa dell’incidente. La notizia riguardante iche si trovavano a bordo è falsa.