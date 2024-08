F1 Max Verstappen | Stiamo cercando di trovare un bilanciamento migliore della macchina sono ottimista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il lungo weekend del Gran Premio d’Olanda 2024 si è aperto per la Formula Uno a Zandvoort con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Maxera per forza di cose il vero osservato speciale. Il padrone di casa neerlandese, leader del Mondiale e tre volte campione iridato, proverà ad interrompere una striscia negativa di quattro gare consecutive senza vittorie. “Belle le vacanze con famiglia e amici, ma troppo brevi. Il Gran Premio di casa mi rende felice e guardo con ottimismo alla gara. Sembra che possa esserci la pioggia e va bene così. Ora cipiù team in lotta e non arrivo qui dicendo che vincerò. Voglio un weekend pulito, abbiamo analizzato molte cose durante la sosta e vedremo come andrà“, esordisce il figlio di Jos in conferenza. “Se non vincerò qui si volterà pagina e si andrà avanti.