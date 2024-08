F1 GP Olanda 2024 Il Circus riparte da Zandvoort casa di un Max Verstappen in leggero affanno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il Mondiale di Formula Uno è prossimo allanza dopo la lunga pausa estiva. Ilsi trova a vivere una situazione peculiare, poiché i valori in campo sono ormai cambiati rispetto al recente passato. Red Bull, difatti, non è più la potenza egemone ed è in difficoltà nel confronto diretto con Mercedes e McLaren. Nella classifica piloti, Maxmantiene un rassicurante vantaggio di 78 punti sull’inseguitore più vicino, ovverosia Lando Norris. L’olandese non è attualmente minacciato nella rincorsa al quarto titolo consecutivo, poiché pur non vincendo da quattro gare consecutive, non trova un vero avversario fisso. Senza nessun rivale capace di far man bassa di punti, il ventisettenne nederlandese gode di un certo agio sulla concorrenza. Di sicuro, Super Max vorrà tornare al successo nella sua patria, l’, dove si correrà domenica 25 agosto.