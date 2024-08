Ecco perché questa Juve è di livello Ma c' è la prima tegola per Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024)d'un tratto la nuovantus. Ma stavolta per davvero. Dopo cinque anni di promesse non mantenute, di rivoluzioni che in realtà erano restaurazioni, di giochi di potere in famiglia, di dimissioni e incursioni in tribunale, la vecchia Signora si è finalmente data un tono. Ha iniziato un progetto che non ha nulla di innovativo nel panorama calcistico contemporaneo ma è nuovo insocietà. Come per incanto, senza la necessità di specificarlo, il motto su cui lantus ha fondato la propria storia è andato a farsi benedire. Cancellatotossico, una falsa promessa, una zappa sui piedi. Vincere conta ancora, ma non è «l'unica cosa». È più importante giocare, inteso come proporre un'identità di gioco che mira a prevalere su quella rivale, non ad annullarla.