Donna travolta da un camion Senza scampo

(Di giovedì 22 agosto 2024) SONDRIO Tragedia in canton Ticino che ha coinvolto un autista valtellinese. La sciagura è accaduta nella sera di martedì. Teatro Bellinzona, in via Galbisio, come riferito dalla Rsi. Unadi 52 anni è morta, mentre stava dirigendo il traffico. Ilda cava guidato dal 53enne italiano, residente in provincia di Sondrio, era in fase di manovra, all’interno di un cantiere stradale. L’autista ha urtato la, impegnata a regolare il traffico per conto di una società di vigilanza. Per lei non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti agenti delle Polizie cantonale, comunale di Bellinzona ed i militi della Croce verde di Bellinzona. Per prestare sostegno psicologico all’autista valtellinese, sconvolto per l’accaduto, è stato richiesto l’intervento del Care Team.