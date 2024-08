Cosa sta succedendo nel mondo dei videogame e può cambiare la sua cultura in parte ancora machista

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Riuscirà ildeie la sua, tutelando le donne che vi lavorano e che ci giocano? È questa la domanda che ci si pone da tempo, ma anche sull'onda dell'attualità, a partire da alcune recenti interviste raccolte dalla BBC. Il tema è quello dell'eros violento e spinto all'interno delle trame di alcuni prodotti, qualche non si èriusciti a estirpare e che mette seriamente a disagio sia le giocatrici, che le professioniste del settore dalle sviluppatrici, a sceneggiatori e doppiatori. Senza mezzi termini il disgusto è morale ma anche fisico e non se ne era mai parlato prima con tanta forza e chiarezza. È infatti in corso uno sciopero che potremmo preludere a un grande cambiamento anche di. Perché fino a oggi i videogiochi si sono evoluti in modo velocissimo e profondo, ma non sempre equilibrato, specie in termini di gender equity.