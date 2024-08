Conference la Fiorentina si butta via due volte | folle 3-3 contro gli ungheresi del Puskas Akademia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lasivia due: partitaal Franchi, per l'andata del preliminare di andata diLeagueglidel. Finisce 3-3, con inizio e finale choc, e si deciderà tutto in terra magiara. Fino a questa sera, la squadra di Felcsút era famosa solo per due motivi: portare il nome dell'indimenticabile campione degli anni 50, mito della super-Ungheria e del Real Madrid, e rappresentare il villaggio in cui è nato e cresciuto il presidente Viktor Orban. In campo, però, gli uomini allenati da Zsolt Hornyák hanno sorpreso in più di una occasione la Viola, guidata dall'ex Monza Raffaele Palladino e che con Vincenzo Italiano in panchina ha raggiunto per duela finale dinegli ultimi due anni (perdendoil West Ham nel 2023 el'Olympiacos pochi lo scorso maggio).