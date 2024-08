Calciomercato Milan Ismael Bennacer verso l’Arabia Saudita | c’è la maxi-offerta La cifra

Leggi tutta la notizia su dailymilan

è sempre più vicino al trasferimento in Arabia: pronta una. Ecco la50 milioni per? No, ma quasi. Il centrocampista ex Empoli potrebbe, infatti, lasciare il club rossonero, tanto che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'algerino adesso è più vicino a trasferimento in Arabia. La tentazione è molto forte e lo sa anche la dirigenza del, che spera di monetizzare dalla sua cessione. La clausola rescissoria presente all'interno del contratto del 26enne è di 50 milioni di euro. Unaalta, ma non così tanto per gli standard sauditi. Ecco che allora il club di via Aldo Rossi potrebbe concedere un piccolo sconto per facilitare l'uscita del giocatore.