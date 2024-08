Blinken | Ultima opportunità per un accordo Israele ha accettato il ritiro delle truppe

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il segretario di Stato americano, Antony, ha intensificato gli sforzi per ottenere undi cessate il fuoco a Gaza, insistendo che un'intesa deve essere raggiunta nei prossimi giorni. Durante una conferenza stampa a Doha,ha sottolineato il ruolo cruciale degli Stati Uniti, insieme a Egitto e Qatar, nel cercare di convincere Hamas ad accettare una "proposta ponte" per fermare le ostilità.Secondo, il leader di Hamas, Yahya Sinwar, ha ricevuto la proposta e gli Stati Uniti, insieme ai loro partner regionali, sono impegnati quotidianamente per coinvolgere Hamas e assicurarsi che entrambe le parti concordino sui dettagli necessari per l'implementazione dell'. Uno degli aspetti chiave dell'riguarda ilForze di Difesa Israeliane (IDF) da Gaza, un punto su cuiha assicurato chehai termini.