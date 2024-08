Barboncino sbranato e ucciso in strada da un pitbull al guinzaglio | il proprietario tenta la fuga dopo l’orribile tragedia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Era un giorno come gli altri. Una donna di 80 anni aveva portato ilOliver a passeggio inma unlo ha. È accaduto lunedì pomeriggio scorso in largo Preneste a Roma, dove la donna stava portando il cane alsi è trovata davanti un ragazzo con un. I due cani, entrambi regolarmente al, si sono prima annusati e poi in una frazione di secondo il molosso ha addentato il cane di piccola taglia. Il cagnolino, nonostante i disperatitivi di salvarlo è morto poco. La posizione deldel– che hato la, secondo un video diffuso sui social – è al vaglio degli agenti della polizia di Roma Capitale, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri.