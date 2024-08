Barbarella con Sydney Sweeney ottiene un accattivante aggiornamento di produzione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 22 agosto 2024)conundiLa Sony Pictures continua a fare affari con: l’attrice di successo tornerà a collaborare con lei per un nuovo remake del film di fantascienzadel 1968. I dettagli sul film, basato sull’omonimo fumetto francese, sono ancora scarsi. Tuttavia, lo scrittore Blake Northcott, che sta scrivendo una nuova serie di fumetti di, ha recentemente fornito qualche informazione in più sul film e su come l’imminente adattamento potrebbe combinarsi con i fumetti a cui sta lavorando. “Non riesco a immaginare nessun altro se nonin questo ruolo. Ha dimostrato di saper essere drammatica, ma non credo che molte persone si siano rese conto di quanto fosse divertente fino a quando Tutti Tranne te non è stato un grande successo mondiale”, ha dichiarato Northcott a ComicBook.