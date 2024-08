Barack Obama non è mai stato così cool in giacca e cravatta

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Anon serve molto per esaltare la folla. Ma quando martedì sera è apparso sul palco della Convention democratica, il consueto livello di adorazione si è trasformato in estasi. Sicuramente non ha gual'ottimo aspetto dell'ex presidente 63enne nel suo semplice abito a due bottoni abbinato a unablu argentata. «Più» persino di quanto sia maidurante la presidenza, come mi ha detto stamattina una delle mie colleghe esperte di stile. Non si trattava di un abito particolarmente elegante, ma gli stava bene: le maniche mostravano la giusta quantità di polsini, i pantaloni scendevano di una tacca sopra l'astragalo. La suablu pallido, un delicato richiamo all'ambiente democratico, era sapientemente annodata.