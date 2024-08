AEW | Si pensa a Darby Allin come nuovo campione del mondo?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’Ascesa diin AEW, noto per la sua resilienza, potrebbe essere in lizza per diventare il prossimoMondiale AEW. Secondo il Wrestling Observer, ci sono state significative discussioni interne riguardo questa possibilità.sfiderà il vincitore del match tra Swerve Strickland e Bryan Danielson nell’episodio Grand Slam di Dynamite del 25 settembre all’Arthur Ashe Stadium di New York. Il Fattore Bryan Danielson Danielson è favorito per vincere il Titolo Mondiale ad All In, ma il suo regno potrebbe essere breve a causa di problemi di salute. Indipendentemente dal risultato di All In,è stato discussopotenziale vincitore del titolo. La sua popolarità e il suo stile unico lo rendono un candidato interessante per un regno da