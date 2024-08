Addio Dybala Di Livio | Senza di lui Roma meno forte ma più giovane e… ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 agosto 2024)l’attaccante argentino la squadra giallorossa dovrà divedere le proprie ambizioni e l’ex giocatore lo spiega a Cityrumors.it Ambizioni da rivedere, e non poteva essere in altro modo. LaPauloacquista un’altra fisionomia e un’altra situazione all’interno del campionato italiano. L’ex giocatore Angelo Diparla della forza dellaPaulo(Ansa Foto) Cityrumors.itLo pensano tantissimi tifosi della, ma anche tanti addetti ai lavori che, nonostante la discontinuità del giocatore argentino, garantiva una qualità, una forza e una tecnica che tanti altri giocatori non hanno all’interno della rosa. E questo è innegabile. Anche per l’ex grande calciatore Angelo Diche sa bene cosa significa giocare ad alti livelli, la potenzialità della formazione di De Rossi cambia, e neanche poco.