Vuelta 2024 diciassettesima tappa Arnuero-Santander | data orari diretta tv e streaming

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Mercoledì 4 settembre è il giorno delladellaa Espana, che prosegue con i 141,5 chilometri da. Una frazione sulla carta interlocutoria, con due GPM di seconda categoria posti però nella prima parte della frazione. Per il resto poche difficoltà altimetriche, da non escludere quindi una delle poche volate di questa edizione della, ma solo se qualche squadra si prenderà l’impegno di controllare la corsa.: CALENDARIO COMPLETO STARTLIST E FAVORITI MONTEPREMI E PRIZE MONEY DELLA CORSA, TV E– Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero alle ore 14:18, dopo aver affrontato la fase di trasferimento neutro. L’arrivo sul traguardo è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:20 e le 17:40, in base a quella che dovrebbe essere la velocità media tenuta dai corridori.