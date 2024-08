Voterai Trump o Harris? Il sondaggio di Elon Musk mi pare un gran trappolone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) di Alessio Andreoli Come tutte le mattine navigo un po’ su Twitter (X) del noto stramiliardario. Lo faccio per cercare notizie dai profili dei giornali, dei politici ed ultimamente anche dei generali. Mi colpisce un post dello stesso(o di chi per lui) in cui lancia unper sapere chi votereste trae Kamala. Francamente ho tutta l’impressione che sia une provo a spiegarne i motivi. Since a lot of people have asked, here goes a super unscientific poll Who will you vote for? —(@) August 20, 2024 Se clicchi sul’algoritmo continuerà a fare ciò che già sta facendo: proporre quasi esclusivamente notizie, post che inneggiano all’ex presidente o che deridono, anche offendendola Kamala, come ben sappiamo anche filmati, foto e dichiarazioni false confezionati ad arte con l’AI.