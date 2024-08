VIDEO – Inter si lavora in vista del Lecce! Un uomo in più ad Appiano

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’, dopo l’esordio in Serie A sul campo del Genoa terminato in parità, si appresta alla prima partita della stagione davanti al suo pubblico trepidante. Sabato alle ore 20.45 a San Siro arriva il, reduce dalla pesante sconfitta subita alla prima giornata con l’Atalanta. I Campioni d’Italiano adGentile con un ‘rinforzo’ in più APPUNTAMENTO DA NON FALLIRE – L’di Simone Inzaghi non può dirsi pienamente soddisfatta dopo l’esordio in campionato sul complicato campo del Genoa. La prima partita della stagione è infatti terminata sul 2-2, con tanto di ‘beffa’ all’ultimo minuto dopo il gol del vantaggio di Marcus Thuram. Ma i Campioni d’Italia sanno che non c’è tempo da perdere perché la Serie A ha appena aperto battenti ma ogni punto è qualcosa di guadagnato.