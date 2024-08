UFFICIALE – Kamate l’Inter definisce la cessione | formula con ‘assicurazione’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Era nell’aria da qualche giorno, ora è: Issiakalasciaper trasferirsi nel suo nuovo club. I nerazzurri, con un comunicato, forniscono i dettagli sulla. UFFICIALITÀ – Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata proprio in questi minuti. Issiaka, esterno classe 2004, lascia. Lo comunica proprio il club nerazzurro con una nota sul proprio sito, che informa del passaggio in Portogallo all’AVS Futebol SAD. Nel dettaglio si tratta di unaa titolo temporaneo con diritto di riscatto da parte del club portoghese. Masi riserva anche un’assicurazione, ovvero la possibilità di contro-riscattare il giocatore e riportarlo a Milano qualora dovesse mostrare ottime potenzialità nella sua avventura in Primeira Liga.