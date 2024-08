Tutti in classe ma senza i presidi | L’inizio dell’anno sarà disastroso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "un inizioscolastico". Così Anna Cassanelli, Flc Cgil Siena, e Alessandra Agabiti, Cisl Scuola, che guardano con preoccupazione alla battaglia legale sul concorso riservato perora finito davanti al Tar del Lazio. A seguito di ricorsi, i giudici amministrativi hanno sospeso l’utilizzo delle graduatorie per l’assunzione dei dirigenti scolastici, fissando il giudizio nel merito il 5 di settembre. E mentre il ministero annuncia attraverso l’Avvocatura dello Stato che impugnerà la sospensiva del Tar del Lazio, i sindacati illustrano le conseguenze della battaglia legale. "E’ un grosso pasticcio – commenta Cassanelli – che mette in seria difficoltàscolastico. In provincia di Siena ci sono 10 scuole, su un totale di 38, che l’anno scorso sono state affidate a un reggente.