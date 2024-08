Turisti organisti a Bologna Cibo per l' anima non solo mortadella

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) AGI -non' così come si è discusso in questi giorni in seguito alle polemiche sollevare da un articolo del New York Times, che criticava un afflussoco sempre più in aumento e fuori 'controllo' riguardo ai tradizionali canali della città, invece legati alla famosa cultura universitaria. Sta infatti nascendo, seppur lontano dai riflettori, un nuovo modo di fare turismo, più legato alle tradizioni e alla storia della città, che dal punto di vista musicale e dell'organo antico ha un patrimonio unico al mondo.