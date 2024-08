Tragedia in famiglia bimbo di cinque anni muore investito dal trattore

Leggi tutta la notizia su tvzap

Undiè morto mentre raccoglieva del fieno insieme al cugino. È stato schiacciato da unproprio nel giorno del suo compleanno. Laè successa mercoledì mattina in Val Pellice in Piemonte. Immediato l'intervento dei sanitari, purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare. didalUna vera e propriaquesta mattina in Val Pellice nel torinese, dove un Dylan, è morto nel giorno in cui festeggiava il suo quinto compleanno. Il piccolo era a bordo di unguidato dal cugino, maggiorenne, e secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto dal mezzo e poi sarebbe stato travolto da una ruota del carrello.