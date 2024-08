Sport in tv oggi mercoledì 21 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Quest’21, si preannuncia una lunga giornata diche si protrarrà anche in nottata a causa del fusoo americano. Prosegue infatti lo swing statunitense del tennis con il secondo turno delle qualificazioni per gli US Open e gli ottavi di finale di altri tornei del circuito maggiorel’ATP di Winston-Salem ed i WTA di Cleveland e Monterrey. Nel pomeriggio i riflettori saranno puntati principalmente sul ciclismo con diverse gare e soprattutto la quinta frazione della Vuelta a España da Fuente del Maestre a Siviglia. In serata ci sarà spazio inoltre per altre quattro sfide d’andata degli spareggi di Champions League di calcio e per il quarto di finale dell’Europeo U16 di basket femminile tra Italia e Belgio.