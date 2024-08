Sotto l' effetto di droga e alcol maltrattava e picchiava la madre invalida | denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Foligno, 21 agosto 2024 -civile e con problemi di deambulazione. La povera donna non solo doveva sopportare i problemi di salute ma anche la violenza del figlio, che lae in alcuni casi l'aggrediva anche fisicamente. L'uomo, spesso ubriaco el'della, terrorizzava l'anziana colpendo con calci e pugni le porte ed i mobili oppure gettando in terra gli oggetti presenti in casa. Azioni condotte con violenza tale da indurre una vicina di casa a chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Al culmine di una delle solite sfuriate, in prossimità del ferragosto, l'uomo ha strattonato la carrozzina con il rischio di far cadere la. Ed è allora che la donna, terrorizzata, ha trovato il coraggio di denunciare suo figlio per le continue violenze e vessazioni subite.