Si perde nei boschi localizzato dal Soccorso alpino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lieto fine per un fungaiolo di cui si erano perse le tracce. Ieri mattina insieme a un amico (entrambi residenti a Sassuolo) si era recato a funghi nella zona di Sant’Anna Pelago nel comune di Pievepelago. Arrivati nell’areava, in zona Saltello, i due si sono separati con l’intenzione di ritrovarsi poi all’ora di pranzo. Erano da poco passate le 12 quando l’amico, arrivato all’auto, non vedendo tornare il suo compagno sessantottenne ha dato l’allarme al 112, preoccupato dell’assenza di notizie. La telefonata arrivata alla centrale operativa di Pavullo ha immediatamente attivato i soccorsi. Sul posto sono state inviate le squadre in pronta partenza del Saer Monte Cimone e anche due squadre deldella Guardia Finanza di stanza all’Abetone.