Panetta chiede misure per favorire l’afflusso di migranti | Necessario di fronte al calo demografico

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bisogna“di lavoratori stranieri regolari”, fondamentale per dare “una risposta razionale sul piano economico, indipendentemente da valutazioni di altra natura”. L’appello – già fatto in passato – del governatore della Banca d’Italia, Fabio, è chiaro: per la tenuta economica dell’Italia l’unica soluzione oggi è puntare sull’immigrazione regolare, indipendentemente dalle posizioni politiche e ideologiche che spesso si oppongono a questa visione., al Meeting di Rimini, affronta il tema delin Ue, spiegando che questo fenomeno rischia di “avere effetti negativi sulla tenuta dei sistemi pensionistici, sul sistema sanitario, sulla propensione a intraprendere e innovare, sulla sostenibilità dei debiti pubblici”. E per questo motivo va contrastato rafforzando “il capitale umano” e aumentando “l’occupazione di giovani e donne”.