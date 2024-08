Palacios-Inter alla stretta finale

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ai Campioni d’Italia serve numericamente ancora un difensore per affrontare al meglio i numerosi impegni che li attendono in questa stagione. Ecco perchè si sta provando a chiudere per l’argentino Tomas, classe 2002, dell’Independiente Rivalta, considerato l’alternativa perfetta a Bastoni.: ACCORDO IMMINENTE Cresce la fiducia nei nerazzurri di regalare ad Inzaghi questo giovane centrale difensivo di belle speranze che ha già fatto gola a diversi club europei. Salvo intoppi, sarà infatti lui l’alternativa a Bastoni nella retroguardiaista. Nelle prossime ore è infatti previsto l’incontro decisivo tra la dirigenza dei Campioni d’Italia e i rappresentanti dell’Independiente Rivadavia che ha appena riscattato il cartellino dal Telleres nel quale il ragazzo è cresciuto.