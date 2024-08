Nach dem 7 Oktober Essays  über das genozidiale Massaker und ihre Folgen

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’eccidio perpetrato da Hamas lo scorso 7 ottobre nei confronti di civili per lo più inermi ha costituito un vero e proprio trauma per una comunità, quella israeliana, che riteneva di essere al riparo da simili massacri. Ne ha avuto origine un diffuso senso di insicurezza e angoscia, poiché molti hanno improvvisamente ricordato come quell’organizzazione abbia per caposaldo della propria ideologia l’odio per Israele e si prefigga inoltre l’annientamento di tutti gli ebrei, volendo quindi colpire non solo il cosiddetto “stato sionista” ma anche l’intera diaspora giudaica. Pur nell’accentuata prossimità temporale rispetto agli avvenimenti, innumerevoli studiosi di varie discipline hanno cercato di analizzare l’accaduto da diversi punti di vista nel tentativo di restituirne la complessità.