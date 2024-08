Moto operazione scongiurata Baldassarri con il gesso al polso tra un mese è previsto il rientro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024)per Lorenzo. Dopo consulti medici, si è deciso di tenere ilal posso sinistro fratturato in occasione di gara2 dell’ultimo GP del Portogallo, ma senza intervenire chirurgicamente. Il Balda riposerà e una volta tolto ilsi sottoporrà alle terapie di riabilitazione. Difficile sperare nelin pista per l’ottava tappa del mondiale Supersport che si disputerà sul circuito di Magny Cours (Francia) il 6 settembre. È ipotizzabile che il montecosarese possa essere al via dell’inedito appuntamento sponsorizzato Acerbis sul tracciato di Cremona tra il 20 e il 22 settembre. Una gara nuova dopo che il circuito è stato oggetto di tre mesi di lavoro e ora può ospitare circa 20.000 spettatori. In tanti, anche tra i piloti, hanno però come sembri poco adatto perpotenti, perché piccolo e sfavorevole ai sorpassi. Andrea Scoppa