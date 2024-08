Milan accordo con Silvano Vos

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024)conVos Ilaccelera perVos. Il centrocampista olandese classe 2005, gestito dal super agente Pini Zahavi, si avvicina sempre di più al club rossonero: tra le parti, infatti, c’è un principio d’: per il giovane è pronto un lungo contratto (secondo le ultime indiscrezioni raccolte della nostra redazione, si tratta di un quadriennale con opzione o direttamente di un quinquennale come da prassi degli ultimi colpi di mercato). Ora, la società meneghina dovrà trovare una quadra insieme all’Ajax: i Lancieri, infatti, chiedono una cifra compresa tra i 9 e i 10 milioni per lasciarlo partire, ma le parti sono in contratto per arrivare presto a undefinitivo e a un’intesa sul cartellino. Calciomercato.com riporta rilanciando la possibile chiusura della trattativa.