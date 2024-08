Maxi incendio a Torre Spaccata feriti anche quattro soccorritori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un vastoboschivo e di sterpaglie a, tra via Rugantino, via Bruno Pelizzi e via Giuseppe Saredo conpersone rimaste gravemente ferite. Tra queste, un vigile del fuoco e tre volontari della protezione civile, che sono stati intrappolati dalle fiamme mentre cercavano di spegnere il fuoco. Le fiamme hanno rapidamente circondato il gruppo, chiudendo loro la via di fuga. Nell'è stato distruttoun "Graelion" della protezione civile appartenente all'associazione di Soccorso Giannino Caria Paracadutisti. I tre volontarisono stati trasportati con urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, riportando ustioni su braccia e, a quanto sembra,sul viso. La situazione è critica, e i soccorsi lavorano intensamente per contenere le fiamme e garantire la sicurezza nell'area.