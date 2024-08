Lopez e Affleck amore ko | chi ha presentato i moduli del divorzio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Estate di storie d'al capolinea. La superstar americana Jenniferha chiesto ildall'attore Ben. Lo riportano i media americani, dopo due anni di matrimonio per una delle coppie più famose di Hollywood. Jenniferhadilegale a un tribunale di Los Angeles, come hanno riferito i media specializzati TMZ e Variety. Il suo portavoce ha rifiutato di commentare. Voci di una separazione tra la cantante-attrice 55enne e l'attore-regista 52enne circolavano già da diversi mesi. Alla fine di luglio, secondo i tabloid, «JLo» avrebbe festeggiato il suo compleanno in assenza del marito. In questa occasione ha pubblicato un lungo messaggio di ringraziamento su Instagram, rivolto ai suoi fan, alla sua famiglia e alle persone a lei vicine, ma in cui non menzionava il suo compagno.