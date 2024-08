Longchamp avrà come ambassador l’attrice cinese Yitong Li | La scelta non è casuale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ha ufficialmente nominatoLinuova ambasciatrice del brand in Cina, una mossa che riflette la crescente attenzione della maison francese verso il mercato. Li, 33 anni, è una delle attrici più promettenti della Cina, nota per i suoi ruoli nelle serie di successo “The Legend of Sword and Fairy” e “The Knockout”. Con oltre 30,6 milioni di follower su piattaformeInstagram, Weibo, Douyin e Xiaohongshu, Li porta con sé una visibilità eccezionale chespera di sfruttare per rafforzare ulteriormente la propria presenza in Cina.annunciaLinuovain Cina: un connubio di eleganza e popolarità LadiLivolto del brand non è