Lavoro e comunità | Non possiamo più fare a meno degli immigrati Sono nel nostro futuro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) di Luigi Caroppo PRATO La presenza di popolazione immigrata a Prato è sempre esponenziale. Una tendenza irreversibile ormai. "Prato ha oggi 196.000 abitanti, di questi oltre 49.000, cui certamente occorre aggiungere gli irregolari. Un pratese su quattro ha provenienza da altri paesi e, nonostante il tasso annuo si sia attenuato, l’immigrazione è destinata a continuare – sottolinea Marco Romagnoli, ex sindaco, già dirigente della Regione, esperto di economia e saggista – Per l’Italia Istat ha previsto in media per i prossimi 10 anni circa 350 mila nuoviall’anno, a fronte di circa 150 mila emigrati annui (tra stranieri e italiani). Un numero di ingressi che però non sarebbe sufficiente a contenere il calo della popolazione.