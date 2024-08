La Via della Seta si era messa in salita e ora? Italia-Cina secondo l’amb Sequi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A inizio anno il governo Meloni ha deciso di non rinnovare il memndum d’intesa sulla Belt and Road Initiative, la cosiddetta Via, firmato nel 2019 dal primo governo Conte. Una soluzione “abilmente concepita e negoziata dalla diplomaziana” e risultata “la migliore possibile”, dice a Formiche.net Ettore, già segretario generaleFarnesina e ambasciatore a Pechino dal 2015 al 2019, oggi vicepresidente di Sace, direttore dell’Atlante Geopolitico Treccani e segretario generale dello European Corpte Council on Africa and the Middle East.lei che cos’è cambiato in rapporti bilaterali e multilaterali in questi cinque anni per arrivare a questa decisione? Certamente è mutato il contesto internazionale.