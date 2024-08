La ristorazione di qualità è viva e lotta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ho letto le polemiche di questi ultimi giorni in seguito all'articolo del New York times e su cui è intervenuto anche il sindaco . MI sorge una domanda: dov'è finita la verabolognese che un tempo ha fatto grande tanti locali storici di Bologna? Oggi si fa tutto in funzione del turista, e così emerge uno scenario di scarsa, piatti pronti, un tagliere di salumi in un dehor e via. Il business è fatto e vuole la sua parte. Bologna la grassa non esiste più, peccato. Fulvio Boschi Beppe Boni risponde L'articolo del New York Times ha aperto un dibattito, ma sull'aspetto che riguarda laha generato anche equivoci. Procediamo con ordine. La città delle Due torri è diventata una meta privilegiata del turismo. Non possiamo lamentarci se adesso il centro storico è densamente popolato anche dai visitatori e lamentarci nello stesso tempo se è deserto.