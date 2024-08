Il cane di Alain Delon non sarà soppresso e sepolto con lui | le proteste e le decisioni della famiglia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ildi, Loubo, nonaccanto a lui, come aveva chiesto l’attore francese prima di morire. Dopo le numerosedegli animalisti, i familiari dihanno fatto sapere tramite la Fondazione di Brigitte Bardot, che terranno l’animale con loro, disattendendo quindi le ultime volontà del divo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anouchka(@anouchka) Come scrive Repubblica, nel 2018,aveva parlato del suo grande amore per i cani e del suo rapporto stretto con Loubo, unda pastore belga Malinois, spiegando che aveva chiesto, nel caso fosse morto prima dell’animale, di farlo sopprimere da un veterinario, in modo da poter essere sepolti insieme. “Se dovesse morire prima di me, cosa che spero, non ne prenderò più altri.