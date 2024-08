Grillo manda Conte a farsi un giro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Firenze, 21 agosto 2024 – L’estate 2024 sarà ricordata politicamente - se proprio vogliamo essere generosi con noialtri nei confronti dei futuri storici - non solo per il ritiro di Joe Biden e la candidatura di Kamala Harris. Non solo per l’accusa nei confronti di Matteo Renzi di aver costruito un non meglio precisato complotto ai danni della famiglia Meloni. Non solo per l’agitazione politica di Forza Italia. Ma anche per l’estenuante, immarcescibile duello fra i due Beppe.