Forum scelta prestigiosa per la nuova giudice | sarà la divorzista dei vip Anna Maria Bernardini De Pace

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024)Deentra a far parte del cast dicome nuovo. La celebre avvocata, nota per aver seguito separazioni di personaggi come Al Bano e Romina Power, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha accettato l’invito di Barbara Palombelli, conduttrice del programma. Palombelli la corteggiava da cinque anni, ma solo oraDeha detto sì.Leggi anche: Sanremo 2025, Carlo Conti rivoluziona il programma: il nuovo regolamento L’amicizia con Barbara Palombelli L’avvocata ha spiegato che l’amicizia con Barbara Palombelli ha giocato un ruolo decisivo nella sua. “L’ho fatto solo perché me l’ha chiesto lei”. Partecipare arappresenta per lei unasfida, con l’obiettivo di rendere il linguaggio giuridico accessibile a tutti.