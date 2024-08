Esposito | La rosa del Napoli è incompleta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Massimiliano, ex attaccante del, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue parole: “Mi aspettavo una gara complicata per ila Verona perchè gli azzurri sono arrivati alla prima di campionato con una. A centrocampo la coperta è corta e in questa fase di stagione, con i carichi pesanti della preparazione sulle gambe, alla lunga ne risenti. In attacco c’è Osimhen, un attaccante fortissimo, fermo ai box e fai fatica senza di lui. Il primo tempo è stato fatto abbastanza bene, poi l’uscita di Kvaratskhelia ha influito molto sul calo del