Dinamo Kiev-Salisburgo oggi in tv | orario e diretta streaming andata playoff Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida, valida per l’deidi. Sorteggio non fortunato per gli ucraini, che hanno pescato gli austriaci del, squadre che bazzica in Europa da tempo e ormai abituata a grandi palcoscenici. Relativo anche il discorso fattore campo visto che lagiocherà la propria partita casalinga a Lublino, in Polonia.favorito secondo i bookmakers. La sfida è in programma, mercoledì 21 agosto, alle ore 21:00 CALENDARIO PARTITEin tv:Il matchsarà visibile intv su Sky Sport Uno (canale 201). Garantita inoltre unasu NOW e SkyGo. Sportface.