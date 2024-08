Dal Brasile – Napoli offerta ufficiale per Mario Rui | i dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) E’ arrivata una proposta perRui, che ilnon ha ancora accettato: manca l’ultimo ok del club partenopeo Ilha ancora diversi giocatori fuori rosa dopo il reintegro di Gianluca Gaetano voluto da Antonio Conte. C’è Michael Folorunsho, che interessa a Fiorentina e soprattutto Lazio, ma ancheRui oltre, ovviamente, a Victor Osimhen. Per il terzino portoghese si lavora per trovare una soluzione, per Conte non è adatto a giocare nel suo 3-4-2-1, nonostante Spinazzola non abbia brillato contro Modena e Verona. Nelle ultime settimane perRui si prospettava l’idea di tornare in Portogallo, dopo tanti anni che ha passato in Italia. Pare sia arrivata anche un’dal Valladolid, che il terzino portoghese avrebbe rifiutato. E poi c’è l’opzione, con il San Paolo decisamente interessato al giocatore.