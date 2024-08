Arrestata a Roma banda di giovanissimi rapinatori

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Cronaca di, rapina, arresto, carabinieri, Lazio, Polizia – Cinque giovani fermati dopo una serie di violente rapine ai danni di commercianti e passanti. A, nella mattinata del 21 agosto, una serie di rapine violente messe in atto da un gruppo di cinque giovani si è conclusa con l’arresto dell’intera. Intorno alle 8:00 in via Crivellucci, il gruppo, composto da due ragazzi e tre ragazze, tutti di età compresa tra 18 e 25 anni, ha aggredito il titolare di un minimarket che aveva tentato di fermarli mentre fuggivano dopo aver rubato delle bevande. Nonostante l’intervento immediato della Polizia, i giovani sono riusciti a dileguarsi. Poco dopo, in via Latina, hanno aggredito due passanti, rubando una catenina d’oro e un cellulare.