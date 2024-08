Altri due Z Fighter per Dragon Ball | Sparking! ZERO

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Mancano solo 50 giorni al lancio di, l’atteso nuovo gioco didagli autori di Budokai Tenkaichi, che sarà disponibile dall’11 ottobre 2024. Oltre a mostrare le battaglie frenetiche e dinamiche, in cui i giocatori potranno provare tutta la potenza dei propri personaggi preferiti, il nuovo trailer introduce anche Ultimate Gohan e Super Buu. Si tratta di due dei protagonisti principali della Saga di Buu, che andranno a unirsi al più grande roster di sempre per qualsiasi gioco di Budokai Tenkaichi. Sviluppato da Spike Chunsoft, noto per aver lavorato al precedenteZ: BUDOKAI TENKAICHI,consente ai giocatori di affrontare alcune battaglie epiche accanto ai personaggi leggendari della serie, sfruttando tutta la potenza delle console di nuova generazione.