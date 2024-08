AEW | Sting potrebbe essere ad All In London?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’Ultima Apparizione dinel Wrestling, noto come “The Icon”, ha concluso la sua straordinaria carriera nel wrestling nel marzo 2024 durante l’evento Revolution dell’All Elite Wrestling (AEW). In quell’occasione,e Darby Allin hanno sconfitto gli Young Bucks in quello che è stato l’ultimo match della leggenda, terminando la sua esperienza in AEW con un record imbattuto. Voci di un Possibile Viaggio a Londra Secondo quanto riportato da Fightful Select, sembra che i fan londinesiro avere una gradita sorpresa il 25 agosto.avrebbe infatti comunicato a persone a lui vicine l’intenzione di viaggiare a Londra in occasione della seconda edizione di AEW All In. “ha detto a numerose persone a lui vicine che era previsto che facesse il viaggio a Londra per AEW All In”, riporta Sean Ross Sapp di Fightful Select.