West Nile crescono i casi in Emilia Romagna | cos’è la febbre del Nilo e i dati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Bologna, 20 agosto 2024 – Sono in crescita indiin. Il virus, conosciuto anche comedel, può avere diversi sintomi simili all’influenza (tra cuie cefalea, ma anche nausea, vomito, linfonodi ingrossati e sfoghi cutanei), ma può anche svilupparsi in una forma neuro invasiva, decisamente più grave e che può portare alla morte, o al ricovero. A oggi, c’è un uomo di 76 anni ricoverato con prognosi riservata a Imola, mentre il primo morto è un ravennate di 78 anni. A differenza della Dengue (virus proveniente da una zanzara diversa, la Aedes albopictus ovvero la zanzara tigre) che “in Europa ha mortalità irrilevante” (come ha spiegato il professor Sambri dell’Auslin un’intervista), idella forma neuro invasiva dellahanno segnato un ragguardevole aumento in regione.