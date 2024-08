Virtus inizia la stagione 2024-25 | ecco il programma delle amichevoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Bologna, 20 agosto- Vernissage tra meno di una settimana, il 26 agosto, alla Porelli, poi a cominciare dal 31 agosto, la nuovadi Luca Banchi sarà attesa dai primi appuntamenti della, prima con uno scrimmage alla Porelli con Pesaro e poi tantI tornei a condire il precampionato. Dopo l’amichevole alla Porelli del 31 agosto, Marco Belinelli e compagni sono attesi dalla presentazione del 4 settembre a Farete a Bologna Fiere. Il 6 e 7 settembre i bianconeri saranno invece in campo per la XIV edizione del torneo internazionale città di Cagliari, con avversarie Sassari, Gran Canaria e Paok. Col passare dei giorni si alza anche il livello degli avversari. L’11 settembre lasarà di scena a Brescia al PalaLeonessa per affrontare i padroni di casa nella VIII edizione del trofeo Ferrari.