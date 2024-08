Sky UK | PSG non vuole Osimhen Napoli senza offerte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 20 agosto 2024)non è un obiettivo del PSG, rivela Sky UK. Ilin difficoltà con l’attaccante fuori rosa eper il bomber nigeriano. Calciomercato2024 – Il casosi complica per il: il PSG non è interessato all’attaccante nigeriano. Kaveh Solhekol di Sky UK rivela: “Ci sono stati colloqui per ingaggiarlo potenzialmente all’inizio di questa estate, ma da allora il PSG ha investito in altri ruoli”. Il giornalista spiega le mosse di mercato del PSG: “Quasi 150 milioni di euro sono stati spesi per giovani giocatori come Desire Doue, Willian Pacho e Joao Neves, che si uniscono a una squadra con opzioni offensive tra cui Kolo Muani, Dembele, Bradley Barcola e Marco Asensio”.